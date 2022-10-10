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Умер клавишник группы "Ласковый май"

Умер Михаил Афанасьев Фото: pexels
Скончался клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев. О смерти музыканта сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, сообщает Zakon.kz.
Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава "Ласкового мая", который работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – сообщил в своем Instagram основатель и продюсер коллектива Андрей Разин.

Продюсер рассказал, что когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.

Также Разин охарактеризовал Афанасьева, как уникального и надежного человека, которого в группе все ценили.

Основатель группы принес соболезнования близким музыканта, рассказав, что в составе "Ласкового мая" клавишник дал более двух тысяч концертов.

Причина смерти Михаила Афанасьева не уточняется.

23 июня стало известно о смерти экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Знаменитый певец скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

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