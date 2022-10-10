В Атырау парни пили из бутылок, сидя на дверцах движущегося авто

Очевидцы сняли на камеру, как молодые люди, высунувшись из машины с обеих сторон, передают друг другу бутылку и выпивают из нее, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, автомобиль обнаружен на одной из улиц Атырау и водворен на штрафстоянку. Ведутся поиски нарушителей правил дорожного движения.

По выявленному в социальных сетях видео с нарушениями ПДД пассажирами автотранспорта с иностранными номерами в Атырау сообщаем, что по данному факту были незамедлительно ориентированы наряды патрульной полиции. Данная машина была обнаружена по улице Махамбета и водворена на штрафстоянку, – отмечается в сообщении полиции.

В настоящее время стражами порядка ведется установление личностей и розыск водителя и пассажиров, после чего они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.