Ситуация в Украине: в Киеве прогремели взрывы, ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
Французский МИД не стал комментировать взрыв на Крымском мосту.
Обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины неприемлемы, ЕС призывает Беларусь воздержаться от агрессивных действий, заявили в Еврокомиссии.
Власти Крыма предлагают ввести запрет на выезд из РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Международный Комитет Красного Креста приостановил деятельность в Украине из соображений безопасности – Reuters.
В Киеве прогремели взрывы, сообщается о погибших. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Решения РФ о принятии в свой состав Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с Уставом ООН, говорится в проекте резолюции Генассамблеи от Евросоюза.
Генпрокуратура Германии инициировала расследование ЧП на "Северных потоках".
Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.
В Минэнерго Украины заявили, что на фоне ракетных обстрелов Киев прекратит экспорт электроэнергии в страны ЕС.