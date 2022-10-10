Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: в Киеве прогремели взрывы, ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

Украина Фото: pixabay
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о том, что Евросоюз не доверяет официальной информации России по взрыву на Крымском мосту, сообщает Zakon.kz.

  • Французский МИД не стал комментировать взрыв на Крымском мосту.

  • Обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины неприемлемы, ЕС призывает Беларусь воздержаться от агрессивных действий, заявили в Еврокомиссии.

  • Власти Крыма предлагают ввести запрет на выезд из РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

  • Международный Комитет Красного Креста приостановил деятельность в Украине из соображений безопасности – Reuters.

  • В Киеве прогремели взрывы, сообщается о погибших. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

  • Решения РФ о принятии в свой состав Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с Уставом ООН, говорится в проекте резолюции Генассамблеи от Евросоюза.

  • Генпрокуратура Германии инициировала расследование ЧП на "Северных потоках".

  • Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.

  • В Минэнерго Украины заявили, что на фоне ракетных обстрелов Киев прекратит экспорт электроэнергии в страны ЕС.

Читайте также

Посольство РК просит казахстанцев по возможности покинуть Украину

Президент Туркменистана посетит Казахстан в октябре

Песков допустил возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления