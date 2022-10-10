Ситуация в Украине: в Киеве прогремели взрывы, ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"

Французский МИД не стал комментировать взрыв на Крымском мосту.

Обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины неприемлемы, ЕС призывает Беларусь воздержаться от агрессивных действий, заявили в Еврокомиссии.

Власти Крыма предлагают ввести запрет на выезд из РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Международный Комитет Красного Креста приостановил деятельность в Украине из соображений безопасности – Reuters.

В Киеве прогремели взрывы, сообщается о погибших. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Решения РФ о принятии в свой состав Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с Уставом ООН, говорится в проекте резолюции Генассамблеи от Евросоюза.

Генпрокуратура Германии инициировала расследование ЧП на "Северных потоках".

Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине, включая нанесение ударов по инфраструктуре и гибель мирных жителей, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.