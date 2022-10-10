Хорватия рассчитывает присоединится к шенгенской зоне с начала 2023 года

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что республика рассчитывает присоединится к шенгенской зоне уже 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, стране осталось преодолеть последние формальные препятствия.

Хорватия выполнила все критерии и готова предоставить дополнительные разъяснения по этому поводу всем, кто этого хочет, – заявил Пленкович.

Он уточнил, что уже в ближайшие недели ожидается положительное заключение со Европейского парламента, а окончательное решение должно быть принято Советом ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. По оценкам хорватского правительства, вступление страны в шенген позволит серьезно повысить доходы бюджета страны от туризма.