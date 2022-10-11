В Германии в сентября обанкротились более 750 товариществ и корпораций

Эксперты Института экономических исследований имени Лейбница рассказали о том, что количество неплатежеспособных товариществ и корпораций в Германии в сентябре составило 762. Это на 34% больше, чем в сентябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам, сделанным за месяц до этого, говорится в сообщении, в сентябре ожидался 25%-ный рост числа компаний-банкротов в годовом исчислении. Так в прошлом месяце обанкротились 762 организации.

Отмечается, что экономисты предсказали превышение значения 2021 года в ноябре на 40%. При этом за год, добавили в IWH, можно ожидать роста в пределах 12–14%, поскольку показатели неплатежеспособности в первом полугодии все еще были немного ниже прошлогоднего уровня.

Как уточняется, пострадало 6600 рабочих мест в крупнейших 10% компаний, о банкротстве которых было сообщено в сентябре. Соответствующая ситуация связана с ухудшением экономического положения в стране. В частности, с резким ростом цен на важные факторы производства.

Число неплатежеспособности продолжит заметно расти в ближайшие месяцы, – заявил глава отдела структурных изменений и производительности IWH Штеффен Мюллер.

Эксперты связывают резкое ухудшение экономической ситуации в первую очередь ростом цен на важные факторы производства. Помимо затрат на электроэнергию, также растут заработная плата и проценты по кредитам.