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За сутки у 26 казахстанцев выявили коронавирус

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz.
По состоянию на 10 октября в Казахстане в стационарах продолжают лечиться 111 пациентов. Данные о заболевших привел Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 28 заболевших. 10 октября в стране выявили 26 случаев заболевания КВИ.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1029 человек (–894+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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