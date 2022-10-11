За сутки у 26 казахстанцев выявили коронавирус

Фото: Zakon.kz.

По состоянию на 10 октября в Казахстане в стационарах продолжают лечиться 111 пациентов. Данные о заболевших привел Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 28 заболевших. 10 октября в стране выявили 26 случаев заболевания КВИ. На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1029 человек (–894+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 918. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также KiaGO: горы Богуты – мощное приключение для семьи Kia Звезды казахстанской эстрады выступят в Темиртау Япония сняла COVID-ограничения на въезд

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