Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины

В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины Фото: Zakon.kz
В Атырау ученики четвертого класса школы №25 отказываются идти на занятия из-за дедовщины, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали родителям, что их запугивают старшеклассники, собирают деньги, заставляют есть сухой порошок.

По информации портала "Мой ГОРОД", родители узнали об этом только после отравления учеников.

Полицейские проверили данную информацию. Детей допросили в присутствии родителей. Была проведена наркологическая экспертиза.

Порошок – не психотропное вещество и не наносит вреда организму человека. Это сухой растворимый напиток. Пресс-служба акимата Атырауской области

3 сентября санитарку интерната осудили за избиение детей в Актобе.

Читайте также

В Уральске старейший вуз отметил 90-летие

Анастасия Стативкина
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления