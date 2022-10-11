В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины

В Атырау ученики четвертого класса школы №25 отказываются идти на занятия из-за дедовщины, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали родителям, что их запугивают старшеклассники, собирают деньги, заставляют есть сухой порошок.

По информации портала "Мой ГОРОД", родители узнали об этом только после отравления учеников.

Полицейские проверили данную информацию. Детей допросили в присутствии родителей. Была проведена наркологическая экспертиза.

Порошок – не психотропное вещество и не наносит вреда организму человека. Это сухой растворимый напиток. Пресс-служба акимата Атырауской области

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