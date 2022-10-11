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Звезды казахстанской эстрады выступят в Темиртау

Звезды казахстанской эстрады выступят в Темиртау Фото: unsplash
В Темиртау по приглашению АО "АрселорМиттал Темиртау" выступят звезды казахстанской эстрады. Вход свободный.

В городе металлургов Осенний фестиваль дает старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню Республики!

14 октября в 18:00 в Городском дворце культуры выступят Парвиз Назаров, URKER и "Дос-Мукасан". Так как количество мест ограничено, на площади у ГДК будут размещены два LED-экрана, чтобы концерт смогли увидеть все. В 20:00 на площади у ГДК состоится салют.

Звезды казахстанской эстрады выступят в Темиртау

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

15 октября в 18:00 в Ледовом дворце будет представлена концертная программа с участием: Kalifarniya, M’Dee, 2RAR, Hiro и Amree. Вход свободный. В 20:30 небо над площадью Ледового дворца украсит праздничный салют.

Звезды казахстанской эстрады выступят в Темиртау

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

16 октября с 18:00 до 21:00 в Городском дворце культуры состоится зажигательная дискотека для молодежи с участием местных творческих коллективов.

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