В Уральске старейший вуз отметил 90-летие

Во Дворце культуры "Атамекен" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова. Коллектив одного из старейших вузов Казахстана поздравил аким области Гали Искалиев.

Педагогический институт им. А. С. Пушкина, ныне Западно-Казахстанский университет им. Махамбета Утемисова, был открыт в 1932 году. Пережив смену нескольких эпох, сегодня университет является крупным научно-образовательным и культурным центром с успешной реализацией основных профессиональных образовательных программ.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области вручил почетные грамоты преподавателям вуза, отметив достижения и результаты университета за несколько десятилетий.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Как отметил Гали Искалиев, в эпоху современной глобализации коллектив университета достойно выполняет важнейшую задачу по изучению языков, развитию науки, освоению новых технологий, развитию национальной культуры, готовя достойные кадры по разным специальностям.

Выпускники успешно трудятся в различных сферах и вносят весомый вклад в процветание нашей страны. Студенты университета могут гордиться славными традициями и многолетней историей своей альма-матер. Это благородное наследие, оставленное нам великими корифеями, выдающимися личностями казахстанской науки, такими, как доктор биологических наук, профессор Всеволод Иванов, ученый-математик Асан Тайманов, доктор филологических наук Матжан Тлеужанов. Пусть молодежь достойно следует примеру и наставничеству педагогов одного из лучших университетов страны, – сказал аким ЗКО.

Ректор ЗКУ им. М. Утемисова Нурлан Сергалиев сообщил, что в настоящее время в университете работают 17 докторов наук, 131 кандидат наук, 10 докторов философии, 159 магистров.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день университет осуществляет подготовку кадров по направлениям: многопрофильное образование и наука, социальные науки и бизнес, технические науки и технологии, услуги, образование, гуманитарные науки, право, искусство, естественные науки.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В университете проводятся исследования по педагогическим, физико-математическим, биологическим, историческим, химическим, географическим, экологическим, филологическим, политическим, экономическим, социальным наукам. Многие достижения университета стали возможны благодаря самоотверженной работе всего профессорско-преподавательского состава. Обладая большим научно-педагогическим, кадровым и ресурсным потенциалом, мы с уверенностью смотрим в будущее, – отметил Нурлан Сергалиев.

30 сентября в Уральске на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника учителей аким области Гали Искалиев поздравил лучших в своей деятельности преподавателей.