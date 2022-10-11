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Казахстанские футболисты сыграют товарищеский матч с командой Узбекистана

Футбол Игра Узбекистан Фото: kff.kz
Федерация футбола Казахстана договорилась со своими коллегами из Ассоциации футбола Узбекистана о проведении товарищеского матча между сборными. Дружескую встречу примет Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Матч запланирован на 16 ноября 2022 года в Ташкенте, на известном футбольном стадионе "Пахтакор".

Сборная Узбекистана – хороший соперник для подготовки к отборочному циклу Евро-2024. Эта игра будет очень информативной для тренерского штаба. Узбекистан обладает очень качественными футболистами. Хотелось бы проверить футболистов, на которых мы рассчитываем в предстоящей квалификации Чемпионата Европы. Уверен, это будет интересная игра.Магомед Адиев, главный тренер сборной Казахстана

История противостояния данных сборных насчитывается шестью играми: два раза победили узбеки, один успех – у казахстанцев, и три матча завершились вничью.

В рейтинге FIFA сборная Узбекистана находится на 77-й позиции, а Казахстана – на 113-й.

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