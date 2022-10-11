KiaGO: горы Богуты – мощное приключение для семьи Kia

8 октября в рамках проекта автопробегов KiaGO состоялся ориентиринг для владельцев автомобилей Kia. На финише соревнования в красных горах Богуты участников ждали призы, конкурсы, пикник и концерт, хедлайнером которого выступила Наzима.

Финальное мероприятие KiaGO сезона 2022 года прошло в дружеской атмосфере, объединив владельцев автомобилей Kia самых разных моделей и годов выпуска в одну большую и веселую семью.

Фото: Kia

Фото: Kia

Но сначала владельцев Kia ждало азартное испытание – ориентиринг по легенде маршрута, в ходе которого нужно было проехать проложенный путь длиной более 260 км до гор Богуты максимально точно, посетив все точки контроля, и быстро, строго соблюдая ПДД и выставленный лимит скорости. Причем, маршруты для легковых моделей и кроссоверов были разные – для SUV они включали внедорожные участки. Таким образом, многие владельцы Kia смогли испытать свои автомобили в нестандартных условиях.

Фото: Kia

Самых аккуратных и оперативных участников в каждой категории на финише ждали призы, а всех собравшихся в красивейшей местности близ красных гор Богуты – насыщенная программа с активными конкурсами, подарки, пикник с пловом и шашлыком, дружеское общение на свежем воздухе и крутой концерт, хедлайнером которого стала Наzима.

Фото: Kia

Фото: Kia

Фото: Kia

Фото: Kia

В 2021-2022 годах в рамках масштабного проекта KiaGO: Открывая Казахстан!, организованного дистрибьютором Kia в Казахстане - компанией Allur Motor Qazaqstan в составе Казахстанской автомобильной компании Allur, состоялось три автопробега. В них участие приняли популярные блогеры и журналисты. Цель проекта – развитие автотуризма в Казахстане, популяризация туристических мест и повышение культуры внутреннего туризма.