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В Казахстане рост ВВП составил 2,8% с начала года

В Казахстане рост ВВП составил 2,8% с начала года Фото: pexels
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал о социально-экономическом развитии страны за девять месяцев 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Миннацэкономики, в январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%, в том числе рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг – 1,9%.

Как уточнил министр, среди отраслей положительный рост продемонстрировали сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7%.Алибек Куантыров

Так, по данным главы МНЭ РК, приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю – на 23,3%, в строительство – на 22,9%, по операциям с недвижимостью – на 17,5%, в горнодобывающую промышленность – на 10,7%, в транспорт и складирование – на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 7,5%.

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