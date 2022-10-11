Астана и Алматы лидируют по количеству сделок купли-продажи жилья

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре 2022 года зарегистрировано 36 241 сделка купли-продажи жилья, из которы 8 905 по индивидуальным домам и 27 336 по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, за месяц количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 1,6%.

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6 347) и Алматы (6 342). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 372.

При этом по сравнению с августом наибольший рост сделок отмечается в Туркестанской области (15,2%), а также в Восточно-Казахстанской (14,8%) и Павлодарских областях (11,8%).

Вместе с тем спад за месяц произошел в областях Улытау (-9,7%) и Алматинской (-7,4%).

Как отмечают статистики, казахстанцы все также предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в сентябре по ним совершено 27 336 сделок, это 75,4% от общего показателя по сделкам.

По количеству комнат второй месяц подряд спросом пользуются 1-комнатные квартиры. В сентябре было оформлено 10 163 таких сделок, при этом 55,4% продаж таких квартир были совершены в Астане и Алматы. По 2-комнатным квартирам совершено 10 083 сделок.

Между тем отмечается спад по количеству сделок по индивидуальным домам. Снижение по их продажам отмечается в Кызылординской (-26,7%), Алматинской (-12,3%) и Западно-Казахстанской областях(-11,3%).

Рост сделок по индивидуальным домам зарегистрирован в Шымкенте (+11,6%), Актюбинской (+9,8%), ВКО (+9,6%), Жамбылской (+7,9%) и Павлодарской областях (+8,5%).