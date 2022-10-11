Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кредитование экономики вывело Bank RBK в лидеры по росту активов

Кредитование экономики вывело Bank RBK в лидеры по росту активов Фото: Bank RBK
Активы казахстанских банков, несмотря на нестабильность на мировых рынках, в августе 2022 года выросли почти на 3%, годовой рост составил более 18%. В числе крупнейших банков самый высокий прирост активов продемонстрировал Bank RBK.

Как сообщает Ranking.kz, несмотря на кризис, активы казахстанских банков выросли на 2,9% за месяц и на 18,3% за год, составив к осени текущего года уже 41,5 трлн тенге.

В топовой десятке банков Казахстана самые весомые показатели месячного роста продемонстрировал Bank RBK: сразу на 7,8% – до 1,7 трлн тенге. В годовой динамике у банка также сильные показатели – сразу плюс 37,5%. Ссудный портфель банка ожидаемо показал соответственный высокий рост: до 793,7 млрд тенге, плюс 2% за месяц и сразу 42,7% за год – также один из сильнейших показателей среди топовой десятки.

Bank RBK выдает займы по всем кредитным направлениям, как розничным, так и корпоративным.

К примеру, от банка получали финансирование компании медотрасли (ТОО "Inkar" – фармдистрибьюция, ТОО "Каз-Диа-Тест" – выпуск экспресс-тестов), торговой сферы (ТОО "Скиф Трейд" с проектом Eurospar), промсектора (ТОО "КазЭнергоПауэр" – выпуск электротехнического оборудования) и т.д. При этом качество портфеля займов банка, как мы уже писали, одно из самых высоких в секторе.

Второе место по месячному росту занимает Банк ЦентрКредит: плюс 4,9% до 3,4 трлн тенге. В свою очередь ссудный портфель банка вырос на 7,5% за месяц до 1,8 трлн тенге.

Замыкает тройку лидеров по росту за месяц Altyn Bank: плюс 4,1% до 936,2 млрд тенге. Ссудный портфель банка увеличился на 1,4% до 300,2 млрд тенге к 1 сентября текущего года.

Читайте также

Почти 50 млрд тенге выделят Отбасы банку из резерва правительства

Что влияло на курс тенге в сентябре, рассказал глава Нацбанка

В Нацбанке заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики

Динара Халдарова
Банки Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
министр экологии, геологии и природных ресурсов
Финляндия и Казахстан обсудят соблюдение антироссийских санкций
В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины
В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления