Кредитование экономики вывело Bank RBK в лидеры по росту активов

Активы казахстанских банков, несмотря на нестабильность на мировых рынках, в августе 2022 года выросли почти на 3%, годовой рост составил более 18%. В числе крупнейших банков самый высокий прирост активов продемонстрировал Bank RBK.

Как сообщает Ranking.kz, несмотря на кризис, активы казахстанских банков выросли на 2,9% за месяц и на 18,3% за год, составив к осени текущего года уже 41,5 трлн тенге.

В топовой десятке банков Казахстана самые весомые показатели месячного роста продемонстрировал Bank RBK: сразу на 7,8% – до 1,7 трлн тенге. В годовой динамике у банка также сильные показатели – сразу плюс 37,5%. Ссудный портфель банка ожидаемо показал соответственный высокий рост: до 793,7 млрд тенге, плюс 2% за месяц и сразу 42,7% за год – также один из сильнейших показателей среди топовой десятки.

Bank RBK выдает займы по всем кредитным направлениям, как розничным, так и корпоративным.

К примеру, от банка получали финансирование компании медотрасли (ТОО "Inkar" – фармдистрибьюция, ТОО "Каз-Диа-Тест" – выпуск экспресс-тестов), торговой сферы (ТОО "Скиф Трейд" с проектом Eurospar), промсектора (ТОО "КазЭнергоПауэр" – выпуск электротехнического оборудования) и т.д. При этом качество портфеля займов банка, как мы уже писали, одно из самых высоких в секторе.

Второе место по месячному росту занимает Банк ЦентрКредит: плюс 4,9% до 3,4 трлн тенге. В свою очередь ссудный портфель банка вырос на 7,5% за месяц до 1,8 трлн тенге.

Замыкает тройку лидеров по росту за месяц Altyn Bank: плюс 4,1% до 936,2 млрд тенге. Ссудный портфель банка увеличился на 1,4% до 300,2 млрд тенге к 1 сентября текущего года.