Министр финансов рассказал, какие министерства и акиматы не освоили бюджет

В четырех министерствах и трех регионах не освоили выделяемый бюджет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-премьера, расходы государственного бюджета исполнены на 96,2%, республиканского – на 96,3%, местных бюджетов – на 97,9%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге. Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге – экономия.

Не освоено 485 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта. Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Среди основных причин неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ, проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг.

Между тем, по данным Минфина, расходы местных бюджетов составили 7,2 трлн тенге. Не исполнено 155 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. Из них освоено – 100%.

Экономия составила 7,7 млрд тенге, не освоено 39 млрд тенге, перевыполнено – 47 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане. Ерулан Жамаубаев

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.