Массовая драка подростков попала на видео в Мангистау

В социальных сетях появилось видео, на кадры которого попала массовая драка подростков в селе Шетпе Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, при мониторинге соцсетей было выявлено видео скопления подростков в селе Шетпе Мангистауской области.

Видео было снято 8 октября 2022 года около 22:00 рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. Установлены личности 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции, – говорится в сообщении.

Отмечается, что законных представителей несовершеннолетних привлекли к ответственности по ст. 442 ч. 2 КоАП РК ("Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей").

Также сообщается, что с каждым из них проведена профилактическая беседа.

По данному факту никаких жалоб и заявлений не поступало, – отмечается в сообщении.

Ранее в Алматы на видео попала массовая драка студентов. Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК "Хулиганство".