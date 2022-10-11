В полиции прокомментировали массовую драку строителей возле Astana LRT

В социальных сетях стало распространяться видео массовой драки строителей возле постройки Astana LRT. В полиции сообщили, что данный инцидент произошел 16 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео драки между строителями возле постройки Astana LRT. Установлено, что инцидент имел место 16 августа.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК ("Хулиганство").

По результатам будет принято процессуальное решение.

22 августа в столице возле кафе ночью произошла драка. Пострадал один человек.