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Болельщики "Барыса" могут выбрать лучших игроков на Матч звезд КХЛ

Хоккей Голосование Матч звезд Фото: Instagram/barysfans_kz
Через два месяца в рамках Недели звезд хоккея на льду сойдутся лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги. Состав хоккеистов будет решаться болельщиками, в числе которых и фанаты "Барыса" сообщает Zakon.kz.

К этому времени уже началось голосование болельщиков по выбору хоккеистов на Матч звезд КХЛ. Команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева встретятся в Мастер-шоу и турнире "3 на 3". В ходе проведения звездного уик-энда в Челябинске команды будут разделены на четыре команды по коллективу из дивизиона, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Хоккейные болельщики в ходе голосования определят одного вратаря, защитника и двух форвардов в каждую команду.

Впервые Мастер-шоу пройдет два дня, 10 и 11 декабря. Голосование болельщиков продлится до 18 октября.

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Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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