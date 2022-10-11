Акмолинские производители приняли участие в конкурсе "Лучший товар Казахстана"

В Астане прошел республиканский конкурс "Лучший товар Казахстана". Участие в нем приняли и девять победителей регионального этапа.

Напомним, в июле 2022 года, после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана".

На выставке, в которой участвовали свыше 100 акмолинских производителей, были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование.

В итоге в номинации "Лучшие товары производственного назначения" победили ТОО "Азияфильтр" (Бурабайский р-н), ТОО "Сапа Су" (г. Косшы), ТОО "ENKI" (Кокшетау). В номинации "Лучшие товары для населения" лауреатами стали ТОО "Блэк" (Кокшетау), ТОО "Казгер-Кус" (р. Биржан сал), ТОО "Оникс" (Кокшетау).

В номинации "Лучшие продовольственные товары" лидировали ИП "Айкешов С.А." (Атбасарский р-н), ТОО "Мясоперерабатывающий комплекс "Бижан" (Кокшетау), ТОО "CAPITAL PROJECT LTD" (Целиноградский р-н).

К слову, некоторые из компаний, к примеру, ТОО "ENKI", ТОО "CAPITAL PROJECT LTD", ТОО "Сапа Су", ТОО "Оникс", не раз становились не только участниками, но и победителями престижного конкурса.

Это в очередной раз доказывает востребованность и необходимость данного конкурса. Для наших производителей это отличная возможность продемонстрировать свой потенциал и возможности. За эти годы имена многих компаний стали уже хорошо узнаваемы на рынке. Надеемся, что победа не обойдет их и на предстоящем этапе. Директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек

По итогам республиканского конкурса определят 27 финалистов в трех номинациях. После этого их ожидает онлайн-голосование, однако окончательный вердикт вынесет специальная комиссия, которая и определит девятку лучших товаропроизводителей страны.

Ожидается, что итоги республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" огласят в конце текущего года. В это же время традиционно проходит церемония награждения победителей президентской премии "Алтын сапа".