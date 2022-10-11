Глава Минфина прокомментировал ценники в рублях в столичном супермаркете

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев прокомментировал ситуацию в одном из столичных супермаркетов, где ценники на продуктах были указаны в рублях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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