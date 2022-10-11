Глава Минфина прокомментировал ценники в рублях в столичном супермаркете
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев прокомментировал ситуацию в одном из столичных супермаркетов, где ценники на продуктах были указаны в рублях, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Вице-премьер заявил, что, скорее всего, это была ошибка сотрудников супермаркета.
У нас национальная валюта – тенге. Все ценники должны указываться в национальной валюте. Если такие факты будут – это незаконно.Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства
Он добавил, что такие факты нужно пресекать, в том числе наказывать сотрудников магазинов.
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