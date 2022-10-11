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Почти 50 млрд тенге выделят Отбасы банку из резерва правительства

Почти 50 млрд тенге выделят Отбасы банку на жилищные займы Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовило постановление о выделении средств из резерва правительства РК АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", сообщает Zakon.kz.

Выделить из резерва правительства РК на бюджетное кредитование акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" 49 миллиардов 900 миллионов тенге для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов, - говорится в документе.

Как поясняется, реализация проекта будет осуществляться за счет неосвоенных средств, выделенных в рамках иных бюджетных программ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 октября.

АО "Отбасы банк" реализует в стране систему жилищных строительных сбережений, которая направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

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Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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