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В Атырау машина сгорела после аварии

В Атырау сгорела Toyota после столкновения с Mazda Фото: polisia.kz
В Атырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Ipsum и Mazda. В результате столкновения одна из машин сгорела, сообщает Zakon.kz.

По данным polisia.kz, авария произошла 11 октября. Около 1:00 34-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum двигался по пр. С. Бейбарыса, и на пересечении с пр. И. Тайманова, не соблюдая ПДД, совершил столкновение с Mazda под управлением 31-летнего водителя.

В результате удара автомобиль Toyota Ipsum сгорел на месте происшествия. Водители доставлены в областную больницу, - говорится в сообщении.

В Атырау сгорела Toyota после столкновения с Mazda

Фото: polisia.kz

В Атырау сгорела Toyota после столкновения с Mazda

Фото: polisia.kz

По данным полиции, водитель Toyota Ipsum был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов, автомобили помещены на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Актау водитель полицейской машины нарушил ПДД и совершил ДТП. Водитель автотранспорта Газель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima. После оказания медпомощи они были отпущены домой.

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Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
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