В Атырау машина сгорела после аварии
По данным polisia.kz, авария произошла 11 октября. Около 1:00 34-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum двигался по пр. С. Бейбарыса, и на пересечении с пр. И. Тайманова, не соблюдая ПДД, совершил столкновение с Mazda под управлением 31-летнего водителя.
В результате удара автомобиль Toyota Ipsum сгорел на месте происшествия. Водители доставлены в областную больницу, - говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
В настоящее время ведется сбор соответствующих документов, автомобили помещены на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что в Актау водитель полицейской машины нарушил ПДД и совершил ДТП. Водитель автотранспорта Газель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima. После оказания медпомощи они были отпущены домой.