Алматы на ладони: куда сходить, что посмотреть, где вкусно поесть

Журналисты портала Zakon.kz еженедельно готовят лучшую подборку культурных и массовых мероприятий, а также помогают тем, кто только приехал в Алматы, как можно быстрее адаптироваться к жизни в нашем городе.

Алматы – не только самый крупный город страны, но и самый оживленный, со своей неповторимой аурой.

Так говорят все, кто хоть раз в нем побывал. Сейчас в южном мегаполисе официально проживает порядка двух миллионов человек. Но сами алматинцы говорят, что население в городе уже давно перевалило за три миллиона.

Добраться до Алматы можно несколькими способами. По-прежнему самый быстрый, удобный и комфортный – авиасообщение.

В международном аэропорту почти круглосуточно приземляется около 100 рейсов из десятков стран. Доехать до города можно как на машине, так и на поезде, и для многих такие поездки более увлекательны, чем перелет.

И вот вы в Алматы. Наша редакция собрала самые популярные запросы, ответы на которые облегчат приехавшим пребывание в нашем замечательном городе.

Итак, начнем.

Для въезда в Казахстан:

Виза не нужна.

Регистрация не нужна, если вы планируете остаться в Казахстане не более чем на 30 дней.

ПЦР-тесты, вакцинация уже не требуются.

Для детей: свидетельство о рождении.

Сотовая связь и мобильный интернет

В Казахстане есть несколько сотовых операторов, и у каждого из них свои тарифные планы и стоимость услуг. Приобрести сим-карту можно практически везде, с этим в Алматы нет никаких проблем. Специальные точки продажи сим-карт есть в аэропорту, на автовокзале, на железнодорожной станции и в крупных торговых центрах, а также непосредственно у самих операторов сотовой связи.

Обмен валют и документы

Сейчас в Казахстане активно используется безналичный расчет. Но все-таки иметь при себе хотя бы небольшую сумму денег на первое время все же стоит.

А вот обменять иностранную валюту на тенге можно в любом обменном пункте. И здесь нужно быть внимательным: курс может существенно разниться, а значит, лучше прогуляться по нескольким обменникам и выбрать самый оптимальный для вас. И еще стоит помнить, что при обмене валют при себе нужно иметь паспорт или удостоверение.

Документы

Каждому приехавшему нужно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и миграционную карточку, если в ней есть необходимость. Их для проверки могут потребовать местные стражи порядка, но, как правило, полицейские этим не злоупотребляют.

После того, как вы приобрели сим-карту, настроили мобильный интернет и связь, вы уже можете погулять по Алматы.

Для удобства вам следует скачать приложение, к примеру, 2GIS, которое поможет быстро найти нужный адрес и не даст потеряться в большом и новом для вас городе.

Банки и карты

Широко развиты в Казахстане и банковские сервисы. Иностранцы уже смогли оценить все преимущества. К слову, сейчас многие финучреждения максимально упростили процедуры получения предоставляемых ими услуг.

Например, воспользоваться всем функционалом экосистемы Halyk Bank можно, скачав и установив приложение Halyk Homebank. К слову, в приложении можно будет сразу оформить выпуск мгновенной цифровой карты.

Это позволит осуществлять переводы на любую карту, в том числе, и международные, оплачивать по QR-коду, проводить бесконтактные оплаты с помощью Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

Также с помощью приложения можно приобрести необходимые товары, билеты в кино, театры и на другие мероприятия.

Транспортная мобильность

У каждого приехавшего в Алматы почти сразу встает вопрос, как добраться из одной точки города в другую. И здесь вариантов множество: кто-то передвигается на такси, другие выбирают общественный транспорт (автобусы и метро), а некоторые берут в аренду машину и платят за каждую минуту в пути.

В среднем поездки начинаются от 16 центов до четырех с половиной долларов. Оплачивать такие поездки удобно через цифровую карту Halyk Bank, достаточно привязать ее к сервису автошеринга или такси. Те, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте, могут приобрести карту «Онай» для оплаты своих поездок.

Где остановиться

После того, как сим-карты куплены, документы собраны, банковская карта выпущена, как раз самое время найти подходящее жилье. И здесь есть несколько привлекательных предложений. Понятно, что снять в аренду квартиру или номер в гостинице можно по приложению, но есть и другие варианты.

Многие ищут квадратные метры через риэлторские агентства или на сайте бесплатных объявлений. Выбор квартир огромен, как и цены на них. Здесь стоит помнить, что услуги по подбору жилья тоже стоят определенных денег.

Сейчас стандартные апартаменты в Алматы начинаются от 250 000 тенге ($523) в месяц.

Примерно в 15 000 тенге ($31) обойдется однокомнатная квартира посуточно. В спальных или отдаленных районах Алматы цены на те же квартиры чуть ниже.

В Алматы есть и альтернативные варианты проживания, например, хостелы. Здесь условия скоромнее, но стоимость спального места намного ниже. К слову, у многих туристов такие заведения весьма популярны. Ночь в хостеле обойдется всего в 13 долларов, или чуть больше шести тысяч тенге.

Где в Алматы можно вкусно и недорого поесть

В Алматы сейчас десятки, и даже сотни заведений. Средний чек на одного посетителя – от 5000 до 15 000 тенге ($10-31), конечно, все будет зависеть от блюд. Ужин в национальном заведении обойдется дороже.

Есть в городе весьма бюджетные заведения и кафе, там стоимость завтрака, обеда или ужина не будет превышать 5 долларов, или 1500 тенге.

К слову, там же можно заказать доставку еды на дом, оплатив также безналичным расчетом с помощью привязанной к приложению банковской карты. В стране сейчас работает сразу несколько популярных сервисов по доставке еды.

Куда пойти в Алматы

Прогулку следует начать с парков и скверов. Их в городе несколько, есть и небольшие парковые зоны. Чаще всего туристы интересуются местными достопримечательностями.

Особой популярностью у иностранцев пользуются музеи и театры, а также пешеходные улицы. Особенно те уголки, где собирается творческая молодежь, открыты лавки с hand made-сувенирами.

Активный отдых в Алматы

Практически всех без исключения приезжих привлекают алматинские горы. И многие давно наслышаны о высокогорном катке "Медеу" и горнолыжном курорте "Шымбулак".

Посещение катка обойдется в сумму чуть больше 5 долларов, или 2500 тенге.

Особо популярны у иностранцев пешие прогулки или поездки в национальные парки. И здесь есть несколько завораживающих локаций.

Многие туристы готовы посвятить несколько дней посещению Чарынского каньона, озер Кольсай и Каинды. Поездка займетот двух с половиной часов, а сам тур обойдется в сумму, немногим больше 40 долларов.

Надеемся, наш краткий путеводитель поможет гостям города быстро во всем разобраться и максимально хорошо провести время в Алматы.