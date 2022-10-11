В Алматы задержан сотрудник полиции
Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о задержании сотрудников полиции, опубликованную в социальной сети, сообщает Zakon.kz.
Как следует из публикации polisia.kz, Управлением собственной безопасности ДП Алматы 11 октября за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района 1986 года рождения.
По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в полиции.
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