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В Алматы задержан сотрудник полиции

В Алматы задержан сотрудник полиции Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о задержании сотрудников полиции, опубликованную в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации polisia.kz, Управлением собственной безопасности ДП Алматы 11 октября за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района 1986 года рождения.

По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что подполковника полиции избили в Алматы. Информация об избиении появилась в соцсетях. В ночь на 9 октября 2022 года около 00:30 рядом с рестораном "Панорама" неизвестные напали на старшего уполномоченного УТБ, подполковника полиции Утегенова.

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