В Алматы задержан сотрудник полиции

Фото: Zakon.kz

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о задержании сотрудников полиции, опубликованную в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

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