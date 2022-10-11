Красота вместо серости: красочные муралы от Jusan появятся во всех городах Казахстана

Муралы давно и прочно вошли в жизнь городского населения. К тому, что они появляются на стенах новостроек и ухоженных высоток, люди давно привыкли. Zakon.kz разбирался, что будет, если соединить испытанные временем строения и модный стрит-арт.

Порой там, где бессилен прогресс, на помощь приходит искусство вкупе с энтузиазмом совершенно разных людей, объединенных одной идеей.

В Караганде старое здание театра трансформировали в настоящий арт-объект и селфи-зону. Начало позитивным переменам положила местная общественница Ирина Харитонова. Устав от серой монохромности в родной Караганде, да еще и у стены Театра имени К. Станиславского, женщина привлекла к проблеме обустройства заброшенных городских участков талантливых художников и банк, готовый их поддержать.

Jusan, в свою очередь, проработал вопрос с министерством культуры, НК "КазахТуризм" и местными чиновниками. Получив официальное "добро" на творчество, граффити-артисты создали объект, в перспективе способный стать одной из любимых туристами и горожанами локацией отдыха и инста-зоной.

Полет фантазии вместе с тем не помешал творческой команде деликатно отнестись к истории и целевому назначению здания театра. Художники изучили систему Станиславского по документальным фильмам и сетевым источникам и попытались воплотить ее на стене посредством образов. Композицию дополнили локальными афоризмами и изречениями актеров.

По словам инициатора проекта Ирины Харитоновой, арт-объект может выполнять не только эстетическую функцию. Авторы надеются, что он станет толчком для развития креативной среды. Вдобавок территория была не только украшена, но и расчищена и облагорожена, что делает ее пригодной для создания целого арт-пространства.

Например, сейчас обсуждается возможность открытия театральной школы и арт-кафе на базе театра. Запланированы дальнейшие мероприятия по благоустройству участка: асфальтирование, проведение электрического освещения, открытие сквера, создание цифрового образа с граффити-объектом и прочее.

Фото: Jusan Bank

Караганда стала первым городом Казахстана, где некую унылость старых районов решили побороть силой искусства. Однако она не станет единственным: с запросом о реализации подобного проекта в своих городах уже выступили активисты и клиенты банка в Темиртау и Актау. И активная подготовка к созданию мурала стартовала в Астане.

Дальше – больше: появление муралов в областных городах, развитие арт-искусства и, соответственно, привлечение и поддержка креативной молодежи. Тем более что помощь в поиске мест, нуждающихся в облагораживании, Jusan банку и творческой команде оказывает министерство культуры, заинтересованное в появлении новых достопримечательностей. А художественную работу по созданию полотен, поиску и привлечению региональных казахстанских художников проводит партнер проекта и автор многих алматинских муралов Дмитрий Репас.

Лицензия АО "Jusan Bank" №1.2.35/225/37 от 07.04.21 года выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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