К 2025 году жители еще 42 сел Кызылординской области получат доступ к газу

В Кызылординской области активно ведутся работы по газификации. К газу подключены города Кызылорда, Аральск, Байконур и 17 сельских населенных пунктов.

На 2022 год для реализации 14 проектов газоснабжения выделено 5,8 млрд тенге. Из них 4,3 млрд тенге – из республиканского, 542 млн тенге – из областного бюджетов, 795 млн тенге – в рамках программы "Ауыл – ел бесігі", 257 млн тенге – в рамках программы "Дорожная карта занятости".

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По итогам 9 месяцев текущего года завершены работы по газификации г. Казалинска, населенных пунктов Алгабас, Акмая Шиелийского района, а также прокладке газопровода к негазифицированным улицам в п. Теренозек. Во II полугодии нынешнего года проекты по газификации поселка Торетам и села Акай Кармакшинского района, поселка Саксаул Аральского района и установке АГРС в населенном пункте Тартогай Шиелийского района находятся в процессе реализации.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Строительство по проекту газификации населенных пунктов Наурыз и Ма-хамбет города Кызылорды, стартовавшее в 2021 году, будет завершено в 2023 году.

Также по поручению главы региона в период с 2022 по 2025 год планируется продолжить работы по подключению к сетям газоснабжения 42 сельских населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Аким области Нурлыбек Налибаев в интервью представителям СМИ сообщил о том, что все районные центры газифицированы. Кроме того, по его словам, ожидается, что до конца года 68 процентов населения региона будет обеспечено голубым топливом.

Действительно, газификация сельских населенных пунктов наряду с улучшением социального положения жителей даст дополнительный импульс экономике области.