В Жамбылской области ожидаются заморозки

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 октября, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны ожидается погода без осадков. На западе страны пройдут дожди.

На западе, юго-востоке и востоке республике ожидается усиление ветра, на востоке и в горных районах юго-востока – туман. РГП "Казгидромет"

Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 3 градуса.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +16...+18°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +19...+21°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +23...+25°С.