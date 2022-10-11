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Объем валютных активов Нацфонда снизился в сентябре

объем активов Нацфонда снизился в сентябре Фото: freepik
Согласно предварительным данным, по итогам сентября объем валютных активов Национального фонда составил 51,6 млрд долларов. Об этом рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 305 млрд тенге в виде трансфертов.

Выделение трансфертов было реализовано преимущественно за счет остатка на тенговом счете фонда, а также конвертации иностранной валюты на 85 млн долларов, или порядка 41 млрд в тенговом эквиваленте.Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

Она отметила, что в связи с ужесточением денежно-кредитной политики в развитых странах рынки облигаций и акций продолжают падать.

Из-за чего доходность портфеля облигаций развитых стран в сентябре составила минус 4,02%, портфеля акций – минус 9,26%. Вместе с тем долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 2,81%.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов 11 сентября на заседании правительства сообщил, что портфель облигаций развитых стран Нацфонда снизился на 722 млн долларов и портфель акций уменьшился на 1 255 млн долларов.

В августе объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов, увеличившись за месяц на 500 млн долларов.

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Лариса Черненко
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