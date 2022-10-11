Курс доллара продолжил рост на торгах 11 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,95 тенге, поднявшись еще на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,45 тенге (-0,24).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,92 тенге (-0,57).

Торгов по евро не проводилось, курс евро установлен Нацбанком в 459,42 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – по 462-468 тенге, российские рубли – по 6,9-7,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,08% и составила 96,11 доллара за баррель.

Цена на ноябрьские фьючерсы на WTI упала на 0,23% до 90,94 доллара за баррель.