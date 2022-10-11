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Милан — Челси: смогут ли "россонери" взять реванш

матчи лига чемпионов Фото: Parimatch
"Милан" готовится принять "Челси", партнером которого выступает Parimatch, на стадионе Сан-Сиро в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Последняя игра закончилась поражением для "россонери". Покажет ли завтрашний матч другой результат?

Положение дел в группе Е весьма неоднозначное. Разница между первым и вторым местом, где расположился “Челси”, составляет всего одно очко. И, несмотря на поражение со счетом 3:0 в последнем матче, “Милан” буквально дышит в спину “синим”. В групповом этапе осталось всего два тура — каждый матч имеет значение.

У болельщиков "Челси" затеплилась надежда, что Грэм Поттер сумеет возродить в команде былую искру. После двух побед подряд в Английской Премьер-лиге над "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном", триумф над действующим чемпионом Италии стал вишенкой на торте “аристократов”, переживших довольно сложное начало сезона. Поттер получил прекрасный состав, включающий такие именитые трансферы, как Пьер-Эмерик Обамеянг. Команда также планирует выкупить в зимнее окно Кристофера Нкунку, одного из самых успешных игроков европейских чемпионатов.

"Милан" впервые за несколько лет стал чемпионом Италии, но на Лигу Чемпионов этот успех никак не повлиял. Команда страдает от многочисленных травм, что довольно сильно ограничивает возможности Стефано Пиоли. В предыдущей встрече "россонери" удалось сделать всего один удар по воротам "Челси", тогда как соперник нанес десять. Из хороших новостей — вернулся на поле левый защитник Тео Эрнандес. Он сыграл немаловажную роль во внутреннем матче с "Ювентусом", и наверняка усилит защиту своим появлением.

Возьмет ли "Милан" реванш на Сан-Сиро? Сможет ли Поттер возродить славу "синих"? Делайте прогнозы на Parimatch, официального партнера "Челси". Коэффициенты на игру: П1 - 3.10, Х - 3.30, П2 - 2.44

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