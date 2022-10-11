Киберспортсмены дали прогнозы на финал The International: Last Chance

Этап "последнего шанса" The International 2022 подходит к концу. Уже определились финалисты верхней сетки, один из которых получит заветный слот на чемпионат. Киберспортсмены Ghostik, ALOHADANCE и Alwaywannafly поделились с Parimatch прогнозами на предстоящую схватку.

Финал верхней сетки предстоит интересный. Team Secret приложила все усилия, чтобы Клемент Puppey Иванов продолжил свою рекордную серию выступлений в The International. Их оппонентом станет Virtus.pro, сумевший обыграть Team Liquid в полуфинале со счетом 2:1. Победитель завтрашнего матча отправится прямиком в групповую стадию чемпионата, но и у проигравшего еще будет шанс получить свой слот в финале нижней сетки.

Secret основательно подготовлены к турниру. VP выигрывают за счет сильных лейнингов, от фарма коров и личного скилла игроков. "Сикреты" очень хорошо чувствуют мету, у них сильные драфты и уверенный темп игры. По личному скиллу игроки Secret проигрывают только на керри позиции. Они должны уверенно брать слот на The International. Андрей Ghostik Кадык

"VP в хорошей форме — выиграли два bo3 в ряд, показали неплохую игру на линиях в выигранных картах. У Secret очень темповая, слаженная игра, хорошие макро-моменты, очень сильные линии. Силы должны быть равны, но преимущество отдам Team Secret", - отметил Андрей Alwaywannafly Бондаренко.

VP сейчас на кураже, играют очень круто. Драфты у них хорошие, проигрывали только по темпу игры, на счетчике. Secret тоже сильные, готовятся к оппонентам, но по личному скиллу думаю у них хуже все. Победят VP на скилле и кураже. Илья ALOHADANCE Коробкин

Коэффициенты на финал: Team Secret - 1.65, Virtus-pro - 2.15

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