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Александр Бублик стартовал с победы на турнире во Флоренции

Теннис Победа Италия Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг одиночного разряда на хардовом покрытии итальянской Флоренции, где проходит международный турнир с призовым фондом более 600 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

На старте состязаний лучший теннисист Казахстана обыграл 81-ую ракетку мира из Чили - Кристиана Гарина. Александр Бублик, получивший от организаторов седьмой номер посева, для победы потратил один час и 27 минут. Он праздновал успех в двух партиях - 7:5, 6:2.

За выход в четвертьфинал турнира Александр померится силами с французом Корентином Муте (69-ый номер ATP).

К сожалению, соревнования покинули казахстанские теннисисты парного разряда Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые проиграли стартовые поединки.

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Бублик Александр
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