Интересные матчи недели: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Сезон регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой продолжает радовать болельщиков интересными матчами. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на ближайшие встречи.

"Торпедо"– "Снежные Барсы"

"Торпедо" идет по сезону довольно неплохо. В 10 матчах они потерпели только 5 поражений в основное время. "Снежные Барсы", в отличие от соперников, выиграли всего один матч из 10. В составе "Снежных Барсов" играют молодые ребята, которым необходимо набираться мастерства, а в "Торпедо" сравнительно более опытный состав. В команду пришли спортсмены постарше, ветераны хоккея. Вернулся Александр Шин, а на вратарской линии отлично играет Андрей Янков.

Тренер "Снежных Барсов" Александр Истомин – компетентный специалист, который может выстроить игру команды в обороне. Но нельзя забывать, что у молодых игроков всегда есть риски, а именно – психологическая неустойчивость. Если игра не сложится с первых минут, то "Снежным Барсам" будет очень тяжело перестроиться. "Торпедо" сыграет дома, что является небольшим преимуществом. Как известно, родной лед и болельщики задают необходимый тон игры.

Эксперт уверен, что в обеих встречах победит команда из Усть-Каменогорска, но нельзя исключать тот факт, что в "Снежных Барсах" играет молодежь, а ребята "голодные" до побед.

Прогноз: безусловный фаворит – "Торпедо".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.33, Х – 5.30, П2 – 6.50

"Иртыш" – "Арлан"

В этих встречах ситуация схожая. У "Иртыша" более молодой состав, но первая тройка нападающих набирает очки и уже неоднократно показала, что может доставить неудобства сопернику. В команду вернулись спортсмены постарше, которые могут решать исходы матчей. Недавно прибыл в распоряжение клуба Стас Петросян, и в целом команда выглядит неплохо на льду.

"Арлан" же самая забивающая команда чемпионата. "Волки" закрепились на третьем месте после 10 матчей, имея в копилке 7 побед. Команда из Усть-каменогорска может похвастаться опытом и хорошими исполнителями. Однако, по мнению Константина Пушкарева, молодые хоккеисты однозначно дадут бой финалистам двух последних лет и заберут очки, но не в основное время. Конечно же, фаворит в обеих встречах – "Арлан".

Прогноз: победа "Арлана".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 7.00, Х – 5.90, П2 – 1.27