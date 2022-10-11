Арман Шаккалиев назначен первым вице-министром торговли

Постановлением правительства Казахстана Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Арман Шаккалиев родился в 1977 году в городе Балхаше.

Он окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

В сообщении также сказано, что трудовую деятельность Шаккалиев начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.

С ноября 2020 года и по настоящее время являлся членом Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (Москва).

Ранее занимавший этот пост Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, – сказано в публикации.