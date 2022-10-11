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Ернур Дауенов возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере образования

назначение Фото: primeminister.kz
Приказом министра просвещения РК Дауенов Ернур Нурланович назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы премьер-министра РК, Ернур Дауенов родился в 1988 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Также отмечено, что трудовой путь начал в 2009 году учителем истории Областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. Ы. Алтынсарина.

С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Арман Шаккалиев назначен первым вице-министром торговли.

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