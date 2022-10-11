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Назначен новый руководитель Департамента государственных доходов Кызылординской области

Назначер руководителем аппарата Министерства финансов РК Фото: КГД РК
Руководителем аппарата Министерства финансов РК Абзалом Бейсенбекұлы был представлен новый руководитель ДГД по Кызылординской области Гани Аманов, ранее занимавший должность директора Департамента кадров и внутреннего администрирования КГД, сообщает Zakon.kz.

Кандидатура была представлена в ходе совещания в подразделениях Кызылординской области ведомств Министерства финансов Республики Казахстан по вопросу своевременного устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений работниками.

Гани Аманов родился в 1979 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби в 2000 году по специальности "правоведение", в 2002 году – магистратуру по специальности "юриспруденция", в 2019 году – Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2003 году в Налоговом комитете по Алматинской области, где занимал должности налогового инспектора, главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя областного департамента.

С 2009 года – заместитель руководителя Налогового департамента "Астана-Жана кала", 2010-2014 гг. – заместитель руководителя Налогового департамента по городу Алматы, 2014-2015 гг. – руководитель управления Комитета государственных доходов МФ РК.

В 2015-2021 гг. занимал руководящие должности в компаниях квазигосударственного сектора.

С 2021 года по настоящее время работал директором Департамента кадров и внутреннего администрирования КГД МФ РК.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", нагрудным знаком "Салық қызметінің үздігі".

Абзал Бейсенбекұлы отметил персональную ответственность первых руководителей территориальных подразделений за коррупцию подчиненных и обозначил ряд конкретных задач по реализации комплексной работы для эффективного противодействия коррупции на всех уровнях, совершенствования налогового и таможенного администрирования, а также принятия мер по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

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