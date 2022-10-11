Назначен новый руководитель Департамента государственных доходов Кызылординской области

Руководителем аппарата Министерства финансов РК Абзалом Бейсенбекұлы был представлен новый руководитель ДГД по Кызылординской области Гани Аманов, ранее занимавший должность директора Департамента кадров и внутреннего администрирования КГД, сообщает Zakon.kz.

Кандидатура была представлена в ходе совещания в подразделениях Кызылординской области ведомств Министерства финансов Республики Казахстан по вопросу своевременного устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений работниками.

Гани Аманов родился в 1979 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби в 2000 году по специальности "правоведение", в 2002 году – магистратуру по специальности "юриспруденция", в 2019 году – Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2003 году в Налоговом комитете по Алматинской области, где занимал должности налогового инспектора, главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя областного департамента.

С 2009 года – заместитель руководителя Налогового департамента "Астана-Жана кала", 2010-2014 гг. – заместитель руководителя Налогового департамента по городу Алматы, 2014-2015 гг. – руководитель управления Комитета государственных доходов МФ РК.

В 2015-2021 гг. занимал руководящие должности в компаниях квазигосударственного сектора.

С 2021 года по настоящее время работал директором Департамента кадров и внутреннего администрирования КГД МФ РК.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", нагрудным знаком "Салық қызметінің үздігі".

Абзал Бейсенбекұлы отметил персональную ответственность первых руководителей территориальных подразделений за коррупцию подчиненных и обозначил ряд конкретных задач по реализации комплексной работы для эффективного противодействия коррупции на всех уровнях, совершенствования налогового и таможенного администрирования, а также принятия мер по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.