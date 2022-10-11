В Алматы юные патриоты приняли клятву
Традиция принятия клятвы существует с момента образования военной школы "Жасулан". Впервые воспитанники произносили такую клятву в 1983 году. А уже в 1991 году после присвоения школе имени легендарного полководца, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, слова клятвы произносятся ими с еще более глубоким чувством гордости и патриотизма.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Напутственные слова для новоиспеченных бауыржановцев прозвучали от ветерана Вооруженных сил РК полковника запаса Мухамеджана Абдибекова. Гостями торжественного мероприятия были также ветераны Группы советских войск в Германии Ыдырыс Аяпов и Жарас Шакиров. Вокальные номера исполнили сами воспитанники – Серик Адилет, Биржан Садуакасов, Турар Шынгыс, Жакыпжан Мейыржанов, Алихан Агабаев, Азат Аманкельдыулы, Улдахан Жаркын, Куат Бексолтан и Куттыбек Нурмурат.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Условия здесь очень хорошие, нам все понравилось. Красиво прошло и торжественное мероприятие. Я испытываю большое чувство гордости за то, что мой сын является учеником этой школы. Хочется выразить благодарность командиру, видно, что с душой подошли. Мама воспитанника 3-й роты Мехрибан Ахметова
Родителям воспитанников командиры советуют не переживать. Через первые полгода ребята полностью привыкнут к укладу военной жизни и дисциплине.
Жизнь в военной школе – это не только учение, это еще и большой труд. Труд, который призывает к порядку, самодисциплине, учиться помогать друг другу, учиться мужеству, стойкости, готовить себя к серьезной взрослой жизни. Начальник военной школы "Жасулан" полковник Нурлыхан Ерекешов
Войсковое товарищество и дружба – основные ценности, которые командиры прививают ребятам с самых первых дней их прибытия в школе.