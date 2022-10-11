В Алматы юные патриоты приняли клятву

В алматинской республиканской школе "Жасулан" имени Бауыржана Момышулы свыше 200 воспитанников поклялись в верности и пообещали гордо носить звание бауыржановцев, сообщает Zakon.kz.

Традиция принятия клятвы существует с момента образования военной школы "Жасулан". Впервые воспитанники произносили такую клятву в 1983 году. А уже в 1991 году после присвоения школе имени легендарного полководца, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, слова клятвы произносятся ими с еще более глубоким чувством гордости и патриотизма.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

– Пусть этот день станет началом доброго, интересного и счастливого пути, – поздравил воспитанников начальник школы полковник Нурлыхан Ерекешов. – Позади осталась пора вашей беззаботной юности. Верим, что вы достойно пронесете это высокое звание через всю свою жизнь и с гордостью будете вспоминать время, проведенное в стенах "Жасулана".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Казалось бы, всего лишь месяц учебы прошел, а вчерашние мальчишки уже привыкли к строгой форме и воинской дисциплине, они отлично держат строй, чем удивили и одновременно порадовали своих родных, чеканя шаг прохождением торжественным маршем.

Напутственные слова для новоиспеченных бауыржановцев прозвучали от ветерана Вооруженных сил РК полковника запаса Мухамеджана Абдибекова. Гостями торжественного мероприятия были также ветераны Группы советских войск в Германии Ыдырыс Аяпов и Жарас Шакиров. Вокальные номера исполнили сами воспитанники – Серик Адилет, Биржан Садуакасов, Турар Шынгыс, Жакыпжан Мейыржанов, Алихан Агабаев, Азат Аманкельдыулы, Улдахан Жаркын, Куат Бексолтан и Куттыбек Нурмурат.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

​После официальной части гости и родители были приглашены на экскурсию по территории школы. Командование предоставило возможность родителям не просто пообщаться с учителями, а посетить казарму, ознакомиться с бытом, задать вопросы командирам. Родственники воспитанников остались довольны увиденным.

Условия здесь очень хорошие, нам все понравилось. Красиво прошло и торжественное мероприятие. Я испытываю большое чувство гордости за то, что мой сын является учеником этой школы. Хочется выразить благодарность командиру, видно, что с душой подошли. Мама воспитанника 3-й роты Мехрибан Ахметова

Родителям воспитанников командиры советуют не переживать. Через первые полгода ребята полностью привыкнут к укладу военной жизни и дисциплине.

Жизнь в военной школе – это не только учение, это еще и большой труд. Труд, который призывает к порядку, самодисциплине, учиться помогать друг другу, учиться мужеству, стойкости, готовить себя к серьезной взрослой жизни. Начальник военной школы "Жасулан" полковник Нурлыхан Ерекешов

Войсковое товарищество и дружба – основные ценности, которые командиры прививают ребятам с самых первых дней их прибытия в школе.