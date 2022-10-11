В Жаркенте рецидивист вынес из домов имущество на более чем 5 млн тенге

Полицейские Жетісу задержали разыскиваемого вора-рецидивиста, сообщает Zakon.kz.

В начале августа в частном секторе города Жаркент участились кражи из частных домов. По словам полицейских, метод проникновения в жилище и постоянство в выборе имущества в пяти случаях указывали на то, что кражи совершены одним и тем же лицом. Неизвестный довольствовался лишь ювелирными изделиями и хранимой в домах наличностью. Общий ущерб составил более 5 млн тенге.

В итоге оперативникам уголовного розыска при содействии криминалистов удалось отыскать следы, указавшие на то, что кражи совершены ранее судимым 26-летним мужчиной. Объявленного в межгосударственный розыск рецидивиста задержали вчера в одной из съемных квартир в Алматы и доставили в Жаркент. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Подозреваемый помещен под стражу. В рамках расследования задержанный проверяется на причастность к другим кражам чужого имущества.