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В Жаркенте рецидивист вынес из домов имущество на более чем 5 млн тенге

В Жаркенте рецидивист вынес из домов Фото: Zakon.kz
Полицейские Жетісу задержали разыскиваемого вора-рецидивиста, сообщает Zakon.kz.

В начале августа в частном секторе города Жаркент участились кражи из частных домов. По словам полицейских, метод проникновения в жилище и постоянство в выборе имущества в пяти случаях указывали на то, что кражи совершены одним и тем же лицом. Неизвестный довольствовался лишь ювелирными изделиями и хранимой в домах наличностью. Общий ущерб составил более 5 млн тенге.

В итоге оперативникам уголовного розыска при содействии криминалистов удалось отыскать следы, указавшие на то, что кражи совершены ранее судимым 26-летним мужчиной. Объявленного в межгосударственный розыск рецидивиста задержали вчера в одной из съемных квартир в Алматы и доставили в Жаркент. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Подозреваемый помещен под стражу. В рамках расследования задержанный проверяется на причастность к другим кражам чужого имущества.

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