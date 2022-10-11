Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог развеял миф о полезности обезжиренных продуктов

Миф о полезности обезжиренных продуктов Фото: pixabay
Врач-диетолог развеял миф о пользе обезжиренных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Мифы о продуктах, которые многие считают полезными для похудения, он развенчал в своем Telegram-канале.

Алиев напомнил, что устоявшееся мнение об обезжиренных продуктах как части диеты для похудения ошибочно. Он подчеркнул, что даже если продукт называется полностью обезжиренным, то какой-то процент жирности в нем все равно остается.

Яркие названия об отсутствии жира являются маркетинговым обманом, — отметил он.

При этом сам по себе процесс обезжиривания повышает долю содержания белка в продукте, но понижает количество полезных насыщенных жирных кислот. Кроме того, в продукте становится меньше жирорастворимых витаминов.

Диетолог отметил, что обезжиренные продукты в процессе производства ради удешевления насыщают вредными компонентами: животный жир заменяют растительным, добавляют усилители вкуса, красители, ароматизаторы, крахмал. Но самый вредный компонент таких продуктов – сахара, то есть быстрые углеводы, способствующие набору лишнего веса, и трансжиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Врачи рассказали о состоянии семи пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы

Врач предупредила об опасности для здоровья опавшей листвы

Глава Минздрава ответила на вопросы депутатов по реализации инициатив президента

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления