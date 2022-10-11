Диетолог развеял миф о полезности обезжиренных продуктов

Врач-диетолог развеял миф о пользе обезжиренных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Мифы о продуктах, которые многие считают полезными для похудения, он развенчал в своем Telegram-канале.

Алиев напомнил, что устоявшееся мнение об обезжиренных продуктах как части диеты для похудения ошибочно. Он подчеркнул, что даже если продукт называется полностью обезжиренным, то какой-то процент жирности в нем все равно остается.

Яркие названия об отсутствии жира являются маркетинговым обманом, — отметил он.

При этом сам по себе процесс обезжиривания повышает долю содержания белка в продукте, но понижает количество полезных насыщенных жирных кислот. Кроме того, в продукте становится меньше жирорастворимых витаминов.

Диетолог отметил, что обезжиренные продукты в процессе производства ради удешевления насыщают вредными компонентами: животный жир заменяют растительным, добавляют усилители вкуса, красители, ароматизаторы, крахмал. Но самый вредный компонент таких продуктов – сахара, то есть быстрые углеводы, способствующие набору лишнего веса, и трансжиры.