"Барыс" дома проиграл "Куньлуню" с разгромным счетом
Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).
На 10-й минуте Джек Родевальд, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперед. На 14-й минуте Брэндон Ип с передачи Джейка Челиоса удвоил преимущество гостей. Через полторы минуты Кори Кейн в меньшинстве после грубой ошибки Юлиуса Гудачека в третий раз поразил ворота астанинцев. На 30-й минуте Зак Лесли забросил в большинстве. На последней минуте периода Винсент Ловерде с передачи Джоша Николлса довел счет до разгромного.
Пекинская команда набрала 17 очков и идет восьмой в Западной конференции. У "Барыса" тоже 17 очков. "Барсы" занимают седьмое место на Востоке.
13 октября "Барыс" в Астане сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.
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