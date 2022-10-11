"Барыс" дома проиграл "Куньлуню" с разгромным счетом

Астанинский "Барыс" проиграл пекинскому "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).

На 10-й минуте Джек Родевальд, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперед. На 14-й минуте Брэндон Ип с передачи Джейка Челиоса удвоил преимущество гостей. Через полторы минуты Кори Кейн в меньшинстве после грубой ошибки Юлиуса Гудачека в третий раз поразил ворота астанинцев. На 30-й минуте Зак Лесли забросил в большинстве. На последней минуте периода Винсент Ловерде с передачи Джоша Николлса довел счет до разгромного.

Пекинская команда набрала 17 очков и идет восьмой в Западной конференции. У "Барыса" тоже 17 очков. "Барсы" занимают седьмое место на Востоке.

13 октября "Барыс" в Астане сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.

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