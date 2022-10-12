Участковому из СКО грозит семилетний срок в деле о смерти односельчанки

Полицейского, подозреваемого в том, что он по неосторожности застрелил односельчанку на охоте могут посадить в тюрьму на 7 лет, сообщает Zakon.kz.

Поначалу официальная версия состояла в том, что виновником гибели Алтынай Муздакбаевой стал местный пенсионер. Но родные погибшей не поверили в официальную версию и сразу заявили, что виновным считают участкового, передает Astana TV.

Перед смертью раненая нашла в себе силы, чтобы позвонить подруге, но не успела указать место, где в нее попали. Жители станции Бауманская бросились на поиски.

Женщина скончалась от потери крови по пути в районную больницу. По горячим следам задержали пенсионера Сергея Лосеню, которого правоохранительные органы определили как единственного подозреваемого. Сначала мужчина утверждал, что стрелял не он, но уже на следующий день вдруг во всем признался.

Но жители станции Бауманская настаивают, что на охоте пенсионер был не один, а с местным участковым Кабаем Альтеевым.

В прокуратуре говорят, за причинение смерти по неосторожности дедушке может грозить до четырех лет тюрьмы. Ждет его наказание и за незаконное хранение боеприпасов. Страж порядка тоже под следствием, ему продлили арест.

Следствию удалось установить виновность Лосени по статье 104 - причинение смерти человеку по неосторожности, а также вину участкового по статье 370-й - бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия. Задержан он по статье 128 УПК РК. Здесь санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы. Прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов

До сих пор так и не выяснено, охотился ли Кабай Альтеев вместе с главным подозреваемым или просто приехал по звонку Лосени после случившегося? И почему полицейский не вызвал скорую помощь? Досудебное расследование планируют завершить в начале ноября.

Стоит добавить, что винтовку из которой был произведен выстрел за три месяца следствия так и не нашли.