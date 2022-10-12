Кардиолог перечислил причины хронической усталости во время осеннего периода

Специалист заявил, что на хроническую усталость во время осеннего периода могут влиять различные факторы, но едва ли не основной является нехватка железа в организме, сообщает Zakon.kz.

Врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в беседе с kp.ru, рассказал, что ряд серьезных заболеваний может сопровождаться ощущением упадка сил.

При этом с помощью анализа уровня гемоглобина не всегда можно выявить данную проблему. По мнению эксперта, это покажут другие исследования, касающиеся, например, ферритина. После подтверждения недостатка железа пациенту прописываются лекарства, которые помогают решить этот вопрос.

Помимо недостатка ферритина к упадку сил осенью может привести сезонное аффективное расстройство (САР). По словам врача, данное заболевание возникает из-за сокращения светового дня в совокупности со снижением адаптационных способностей организма из-за недосыпа, стресса и тревожности. Чтобы облегчить состояние, необходимо ежедневно выходить на улицу в дневное время, даже в пасмурную погоду, и при необходимости использовать в доме лампы дневного света.

Быстрая утомляемость и постоянное ощущение усталости могут быть симптомами скрытой депрессии, добавил специалист.

Также спровоцировать хроническую усталость могут эндокринные заболевания, в первую очередь патологии щитовидной железы, хроническая сердечная недостаточность и болезни легких, заключил кардиолог.