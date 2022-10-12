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Старейший банк в США начал принимать криптовалюту и цифровые активы

Банк в США начал принимать криптовалюту Фото: pixabay
Старейший и один из крупнейших в США банков-кастодианов Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) принял решение начать принимать на хранение криптовалюты, а также осуществлять операции с ними наряду с традиционными активами, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией во вторник, 11 октября.

Сегодня BNY Mellon объявил, что его платформа хранения цифровых активов запущена в США. <...> Ряд клиентов теперь может хранить и переводить биткойны и эфир, - сообщил банк.

По словам банка, их новая площадка позволит одновременно вести операции как с криптовалютами, так и с традиционными активами.

На первых этапах эти функции будут доступны только для выбранных инвестиционных компаний. Однако BNY Mellon намерен в дальнейшем расширять круг клиентов по мере получения одобрений от регуляторов.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем опирается на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.

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