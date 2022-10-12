Старейший банк в США начал принимать криптовалюту и цифровые активы
Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией во вторник, 11 октября.
Сегодня BNY Mellon объявил, что его платформа хранения цифровых активов запущена в США. <...> Ряд клиентов теперь может хранить и переводить биткойны и эфир, - сообщил банк.
По словам банка, их новая площадка позволит одновременно вести операции как с криптовалютами, так и с традиционными активами.
На первых этапах эти функции будут доступны только для выбранных инвестиционных компаний. Однако BNY Mellon намерен в дальнейшем расширять круг клиентов по мере получения одобрений от регуляторов.
Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем опирается на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.
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