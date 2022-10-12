Маск опроверг слухи об общении с Путиным по Украине

По словам американского миллиардера, с президентом России он разговаривал лишь однажды, и это было 18 месяцев назад. Темой беседы был космос, сообщает Zakon.kz.

Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией своего резонансного твита о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает Deutsche Welle.

По словам Маска, он общался с президентом РФ лишь однажды, 18 месяцев назад, и темой разговора при этом был космос.

3 октября Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал возможные пути достижения перемирия.

В частности, предприниматель высказал мнение, что если под угрозой окажется Крым, то Россия начнет всеобщую мобилизацию населения, которая приведет к тому, что "число смертей с обеих сторон окажется катастрофическим".

В то же время Маск отметил, что население России в три раза превышает украинское, так что победа Украины в случае "тотальной войны является маловероятной".

В Киеве отнеслись к идеям американского миллиардера по мирному урегулированию в войне с Россией скептически.

Непосредственно после начала военного конфликта в Украине Илон Маск бесплатно предоставил Киеву терминалы спутникового интернета Starlink.

Они дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.