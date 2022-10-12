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В США анонсировали старт нового пакета помощи Украине

помощь США Украине Фото: pixabay
Ранее конгресс США одобрил выделение 4,5 млрд долларов для поддержки Украины. Средства начнут поступать в ближайшие недели, сообщает Zakon.kz.

Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере 4,5 млрд долларов. Об этом 11 октября заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с украинским коллегой Сергеем Марченко, сообщают "Известия".

Как заявила Йеллен, две недели назад конгресс одобрил выделение прямой бюджетной поддержки Украине в размере 4,5 млрд долларов. По ее словам, эти средства США начнут выделять Киеву в ближайшие недели. Кроме того, Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь США Украине составит 13 млрд долларов.

Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, без промедления выполнив имеющиеся обязательства перед Украиной и предприняв дополнительные шаги, чтобы помочь Украине продолжить обеспечивать работу жизненно важных общественных служб, а также содействовать в строительстве и восстановлении.Джанет Йеллен

Йеллен сказала о намерении лучше разобраться в перспективах украинской экономики и финансовых потребностях Киева на следующий год.

Мы также обсудим, как США и наша глобальная коалиция могут продолжить вводить санкции в отношении России, против ее государственного финансового сектора и военной промышленности.Джанет Йеллен

По словам Йеллен, США вместе с другими странами G7 продолжат работу над введением потолка цен на российскую нефть.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. 4,5 млрд долларов из этой суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов.

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