Врач назвал мерзнущие ноги возможным симптомом диабета

Для точной постановки диагноза пациенту необходимо провести полное обследование – сдать анализы крови, проверить сосуды и изучить гормоны, сообщает Zakon.kz.

Постоянно мерзнущие ноги могут указывать на такие заболевания, как железодефицитная анемия, атеросклероз, сахарный диабет, вегетативная дисфункция, либо на наличие гормональных проблем. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, сообщает URA.RU.

По ее словам, для уточнения диагноза пациенту понадобится провести комплексное обследование.

В первую очередь необходимо сдать общий анализ крови с подсчетом количества эритроцитов и определением уровня гемоглобина.

Если гемоглобин низкий, это может быть признаком железодефицитной анемии. В группе риска здесь в первую очередь люди, практикующие вегетарианство. В их питании гораздо меньше продуктов, богатых наиболее усваиваемой формой железа. Екатерина Демьяновская

Далее, по словам врача, следует обследовать сосуды и проверить уровень глюкозы.

Следующим шагом должно быть ультразвуковое исследование сосудов, которое выявит возможные нарушения кровоснабжения: атеросклероз артерий нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей. Для определения атеросклероза также проводится анализ крови на уровень холестерина. Третьим важным анализом при холоде в ногах является определение уровня глюкозы в крови и показателей, влияющих на функцию поджелудочной железы. Данные анализы позволяют диагностировать сахарный диабет. Кровоток нарушается при сахарном диабете, когда преимущественно поражаются мелкие сосуды и нервы нижних конечностей. Екатерина Демьяновская

В молодом возрасте постоянно мерзнущие ноги могут быть связаны с вегетативной дисфункцией, повышенной потливостью ног, а также недостатком гормонов щитовидной железы.

При подозрении на них измеряют половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности.