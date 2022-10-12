Врач назвал мерзнущие ноги возможным симптомом диабета
Постоянно мерзнущие ноги могут указывать на такие заболевания, как железодефицитная анемия, атеросклероз, сахарный диабет, вегетативная дисфункция, либо на наличие гормональных проблем. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, сообщает URA.RU.
По ее словам, для уточнения диагноза пациенту понадобится провести комплексное обследование.
В первую очередь необходимо сдать общий анализ крови с подсчетом количества эритроцитов и определением уровня гемоглобина.
Если гемоглобин низкий, это может быть признаком железодефицитной анемии. В группе риска здесь в первую очередь люди, практикующие вегетарианство. В их питании гораздо меньше продуктов, богатых наиболее усваиваемой формой железа.Екатерина Демьяновская
Далее, по словам врача, следует обследовать сосуды и проверить уровень глюкозы.
Следующим шагом должно быть ультразвуковое исследование сосудов, которое выявит возможные нарушения кровоснабжения: атеросклероз артерий нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей. Для определения атеросклероза также проводится анализ крови на уровень холестерина. Третьим важным анализом при холоде в ногах является определение уровня глюкозы в крови и показателей, влияющих на функцию поджелудочной железы. Данные анализы позволяют диагностировать сахарный диабет. Кровоток нарушается при сахарном диабете, когда преимущественно поражаются мелкие сосуды и нервы нижних конечностей.Екатерина Демьяновская
В молодом возрасте постоянно мерзнущие ноги могут быть связаны с вегетативной дисфункцией, повышенной потливостью ног, а также недостатком гормонов щитовидной железы.
При подозрении на них измеряют половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности.