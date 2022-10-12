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В два раза выросла суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане

Коронавирус в Казахстане на 12 октября Фото: Zakon.kz
По состоянию на 12 октября в Казахстане выявили 50 заболевших коронавирусной инфекцией. Данные привел Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 26 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 50 случаев заболевания КВИ.

На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1039 человек (–902+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 933.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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