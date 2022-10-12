В Уральске прошла научно-практическая конференция

В Уральске в ЗКУ им. М. Утемисова состоялась научно-практическая конференция, посвященная 280-летию Сырыма Датулы.

Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов отметил, что в районе области, носящем имя казахского героя, Сырымском районе ЗКО в течение недели прошли различные мероприятия, посвященные этой праздничной дате.

Предводитель национально-освободительного движения Сырым Датулы был первым представителем знати, который защищал интересы простых казахов. В 20 лет он уже стал бием своего рода – Байбакты. Участник Пугачевского восстания бедняков Сырым в 60 лет возглавил восстание казахов Младшего жуза против колониальной политики русского царизма в 1783-1797 годы. Сырым батыр до сегодняшних дней остается в памяти защитником простого народа от феодального гнета.

Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась нам независимость, мы в неоплатном долгу перед героями прошлых лет. Подвиг батыра воспел в своей легенде «Сырым батыр» казахский писатель Жардем Тлешов, где точно передан боевой дух славного сына казахской степи. Бакытжан Нарымбетов

Известный краевед Жайсан Акбай придал большое значение конференции, посвященной Сырым Датулы, отметив, что народный герой заслуживает внимания не только как выходец из Младшего жуза, но и как казахский батыр, который до последнего дыхания боролся за освобождение Родины от колониального гнета. Национально-освободительное движение под предводительством Сарыма Датулы длилось с 1742 по 1748 год.

Жайсан Акбай отметил, что с детских лет знал о национально-освободительном движении легендарного батыра из уст старожилов Сырымского района, своей малой родины.

Возможность изучать историю края появилась у историков только в 1986 году. Немало ученых подверглись репрессиям и были обвинены в шовинизме только за изучение национально-освободительной борьбы казахского народа. Писатель Кажыгали Мухамбеткалиев – один из тех патриотов, кто душой болел за будущее казахского народа и, несмотря на бюрократические препоны, описал правдивую историю Казахстана. Мы уже многое сделали для того, чтобы увековечить имя народного героя. На проспекте сооружен памятник батыру, район назван его именем и большая заслуга в этом общественного деятеля С. Абдильдина. Радует то, что аким района Тулеген Турегалиев придает большое значение таким мероприятиям, внося лепту в процветание родного края. Сырым Датулы – это славный сын не только Приуралья, но и всего казахского народа. Надо отдать должное и ученому-историку М. Сдыкову, возглавившему экспедицию в Каракалпакстан по поиску захоронения легендарной личности. Жайсан Акбай

Свое мнение высказал и доктор исторических наук, преподаватель Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Аккали Ахмет. Ученый поддержал идею, что Сырым Датулы заслуживает внимания не только как борец с самодержавием, но и как глашатай независимости.