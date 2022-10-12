Женская сборная Казахстана по шпаге завоевала "серебро" в Кувейте

В Кувейте в заключительный день командного первенства казахстанские шпажистки завоевали "серебро", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Национальной федерации фехтования Казахстана, серебряную медаль Чемпионата Азии по фехтованию до 23-х лет завоевала женская сборная по шпаге, которую представляли София Николайчук, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева и Виктория Кайдарова.

Фото: kazfencing.com

Таким образом, в копилке сборной Казахстана четыре бронзовые, одна золотая и две серебряных медали.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по фехтованию завоевала еще две медали на ЧА-2022: среди парней – "серебро", среди девушек – "бронзу".

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