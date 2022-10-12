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Forte обнулил тарифы на переводы для МСБ через онлайн-банкинг

банк тариф приложение Фото: Forte
Forte продолжает цифровизацию банкинга для малого и среднего бизнеса. Одной из последних возможностей, предоставленных Интернет-банком и мобильным приложением Forte, стал нулевой тариф на все тенговые платежи, включая транзакции на счета других банков.

Клиент Forte, пользующийся услугами банка онлайн, отныне может проводить свои транзакции в тенге с утра до 16.00 совершенно бесплатно. При этом остальные комиссии остаются без изменений. На рынке банковских услуг Казахстана это беспрецедентный шаг, который призван поддержать отечественный малый и средний бизнес.

В Forte отмечают, что банк будет продолжать переносить услуги в онлайн-режим и развивать цифровые решения.

Так, в настоящее время большинство справок, необходимых предпринимателям в повседневной работе, можно получить, не приходя в филиал банка. До ноября этого года Forte обещает вывести в online возможность получения всех справок.

Востребованной и актуальной функцией является проверка контрагентов на благонадежность. Как правило, когда клиенту необходимо быстро провести оплату новому контрагенту, возникает вопрос о его финансовой чистоплотности. В приложении Forte клиент может проверить своих контрагентов на благонадежность, что может сэкономить предпринимателю время и деньги.

Открыть счет для ИП и ТОО в Forte также можно онлайн, как и освоить кредитные транши в рамках возобновляемых линий. Последнее гораздо комфортнее делать в интернет-банкинге, так как заполнять платежные требования в больших количествах удобнее на компьютере.

Еще одно удобство – возможность взаимодействия с банком через чат. В нем можно задать вопрос менеджеру, дать обратную связь или написать пожелание, на которое обязательно ответят.

В банке заверяют, что это не полный список услуг в интернет-банкинге и мобильном приложении Forte Business. К слову, количество пользователей приложения выросло за последний год более чем на 33 тыс., что говорит о его большой востребованности среди МСБ.

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